Gedenken in Hilden : Leo Meyer – der „gute Deutsche“

Hilden Ideenentwicklung mit Künstlern für eine Stele zu Ehren des Hildener Bürgers, der im Zweiten Weltkrieg verfolgt worden ist. Er war Jude.

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs war der aus Hilden stammende jüdische Kaufmann Leo Meyer Ortskommandant in einer kleinen belgischen Stadt, welche zu diesem Zeitpunkt von Deutschen besetzt war. Die Bevölkerung litt unter der deutschen Besatzung. Leo Meyer beschloss, mit eigenem Geld und einer großzügigen Spende hunderte in Not geratene französische Flüchtlinge zu unterstützen.

Die Pogromnacht am 9. November 1938 war in Hilden besonders schlimm. Leo Meyer konnte vor den Nazi-Totschlägern schwer verletzt fliehen. Sein Vater erlag kurze Zeit später den Folgen der Misshandlungen. Leo Meyer schlug sich nach Belgien durch und bat völlig mittellos im Kloster von Oost-Malle um Hilfe. Die Oberin erkannte „den guten Deutschen“ aus der Besetzungszeit – und half. Als die Wehrmacht Belgien überfiel, wurde Leo Meyer in dem berüchtigten Lager Gurs in Vichy-Frankreich interniert. Ohne die Lebensmittelpakete von Oberin Beatrix wäre er dort verhungert.