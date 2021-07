Hilden : Digitale Zeitreise für demenzkranke Menschen

Hilden Ein Aktivitätstisch hilft den Bewohner des Ahornkarrees der Graf-Recke-Stiftung beim Erinnern. Die Mudersbach-Stiftung hat die Anschaffung des Geräts mit 9200 Euro gefördert.

Künftig hilft ein digitaler Aktivitätstisch bei der Begleitung von Senioren mit schwerer Demenz im Hildener Dorotheenviertel. Das teilte die Graf-Recke-Stiftung mit. Sie betreibt die Senioreneinrichtungen im Hildener Westen an der Stadtgrenze zu Düsseldorf. Eingesetzt werde das interaktive Hilfsmittel in der Alltagsbetreuung, hieß es weiter. „Es bietet vielseitige Stimulierung und Förderung der Bewohnerinnen und Bewohner. Ermöglicht wurde die Anschaffung in einer Höhe von knapp 9200 Euro durch eine Förderung der Heinz-und-Wilma-Mudersbach-Stiftung“, erklärte Graf-Recke-Sprecherin Özlem Yilmazer.