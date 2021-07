Corona-Lage am Montag : Kreis Mettmann meldet keine einzige Neuinfektionen

Kreis Mettmann Keine Neuinfektionen, 42 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, die Inzidenz sinkt wieder – unser Überblick über die Corona-Zahlen am Montag im Kreis Mettmann.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen waren im Kreis Mettmann am Montag 39 Infizierte erfasst, einer weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 12 (unverändert, 40 in Quarantäne), in Haan 1 (unverändert, 7 in Quarantäne), in Heiligenhaus 1 (unverändert, 6 in Quarantäne), in Hilden 9 (unverändert, 26 in Quarantäne), in Langenfeld 1 (unverändert, 7 in Quarantäne), in Mettmann 2 (-1, 7 in Quarantäne), in Monheim 8 (unverändert, 29 in Quarantäne), in Ratingen 4 (+unverändert, 11 in Quarantäne), in Velbert 2 (unverändert, 4 in Quarantäne) und in Wülfrath 0 (unverändert, 0 in Quarantäne). Für Montag meldet das Gesundheitsamt keine einzige Neuinfektion.