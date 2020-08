Betrugsprozess hat begonnen : Auch in Hilden mit falschen Ausweisen Bankkonten geplündert

In 25 Fällen soll ein 55-Jähriger aus Berlin mit gefälschten Ausweispapieren Geld von Geschäftskonten abgehoben haben. Ein Fall ereignete sich bei einer Bank in Hilden. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Hilden Ein 55-jähriger Mann muss sich vor Gericht verantworten. Er hat in zahlreichen Banken gefälschte Ausweise vorgelegt und Geld von Geschäftskonten abgehoben. Insgesamt erbeutete er so mehrere hunderttausend Euro.

Als er am 7. Dezember 2019 in der Hildener Commerzbank-Filiale am Schalter stand, schob Patric A. einen gefälschten Ausweis über den Tresen. Den Bankangestellten war die Fälschung nicht aufgefallen, der Berliner verließ mit 7500 Euro Bargeld in der Tasche die Bank. Draußen soll ein Chauffeur auf ihn gewartet haben – und der soll ihn dann weiter zur nächsten Bank kutschiert haben.