Bürgermeisterwahl Claus Pommer : „Freundlicher, sauberer und schöner“

Claus Pommer ist parteilos, wird bei seiner Kandidatur für das Bürgermeisteramt aber von CDU, Grünen, FDP und Bürgeraktion unterstützt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die RP hat die vier Bürgermeisterkandidaten gebeten, drei Fotos von Hilden zu machen und zu erklären, warum ihnen das Motiv und das Thema dahinter so wichtig ist. Die Reihe „Themen in Bildern“ geht mit dem von Bürgeraktion, CDU, FDP und Grüne unterstützten Kandidaten Claus Pommer weiter.

Claus Pommer möchte Bürgermeister werden. Und das möchten auch die Bürgeraktion, die CDU, die FDP und die Grünen. Sie unterstützen den parteilosen Kandidaten, damit er Amtsinhaberin Birgit Alkenings (SPD) im Rathaus ablöst. Pommer ist 50 Jahre, lebt im Hildener Norden, hat drei Söhne. Der promovierte Jurist arbeitet im nordrhein-westfälischen Finanzministerium und liebt Musik. Mit Labrador-Hündin Zora geht der Familienvater gerne laufen. „Ich möchte das machen, was gut für Hilden ist“, sagt er. Für unsere Reihe „Themen in Bilden“ haben wir Claus Pommer gebeten, uns drei Fotos zu liefern, die ihn thematisch bewegen. Hier erklärt er, warum er sich für diese Bilder entschieden hat.

Foto 1

Claus Pommer mit der Familienhündin Zora.Die Stadt soll wieder freundlicher, sauberer und schöner werden. Foto: Pommer

Info Hilden wählt am 13. September Am Sonntag, 13. September, sind 46.591 Hildener aufgerufen, die Kreistags-, Landrats-, Stadtrats- und Bürgermeisterkandidaten zu wählen. In Hilden kämpfen vier Kandidaten um den Posten des Verwaltungschefs: Birgit Alkenings (SPD), Claus Pommer, Ralf Küppers und Thorsten Klimczak (alle parteilos).

„Das Erscheinungsbild unserer eigentlich so attraktiven Stadt hat in den letzten Jahren sehr gelitten. Ob an den Ortseingängen oder in den Stadtvierteln – Hilden macht vielerorts einen ungepflegten und tristen Eindruck. Das werde ich ändern und dafür sorgen, dass unsere Stadt wieder freundlicher, sauberer und schöner wird. Um unser Lebensumfeld auch in Zukunft lebenswert zu gestalten, ist es mir wichtig, unsere letzten Grünflächen zu schützen und weitestgehend zu erhalten. Damit freie Blicke möglich bleiben und wir Raum zum Atmen haben. Gerade ältere Menschen erleben ja gerade, wie belastend das Stadtklima in den Sommermonaten sein kann. Auch wir alle können etwas tun, z.B. mit weniger Versiegelung und Schotter im Vorgarten, dafür mit mehr Natur und Wildblumen. Als Bürgermeister werde ich mich dafür einsetzen, dass die Stadt mit Rat und Tat zur Seite steht, aber auch finanzielle Anreize setzt (etwa bei Dachbegrünungen). Wichtig für Hilden ist es auch, eine durchdachte, moderne Verkehrsinfrastruktur zu entwickeln, in der dem Fahrradverkehr mehr Beachtung geschenkt und mit der mehr für die Sicherheit im Straßenverkehr und auf den Schulwegen getan wird. Um den ÖPNV und besonders Berufspendler zu unterstützen, muss die ungerechte Wabenstruktur im VRR geändert werden. Hilden darf nicht länger Verlierer des Tarifsystems sein.“

Foto 2

Die Betreuungssituation in Kitas und Grundschulen will Pommer verbessern. Foto: Helen Kehmeier

„Mit seinem vielfältigen Schul-, Sport- und Kulturangebot ist Hilden für junge Familien attraktiv. Damit das so bleibt, muss vor allem die Betreuungssituation an den Kitas und Grundschulen dringend verbessert werden. Ein paar Zahlen: Prognostiziert sind für das Kita-Jahr 2020/2021 97 Ü3-Kinder ohne Betreuungsplatz, aktuell sind es 60. Zwei Waldgruppen konnten wegen fehlenden Personals noch nicht aktiviert werden. 13 Erzieher/-innen-Stellen sind derzeit nicht besetzt. Hier besteht akuter Handlungsbedarf. Die Stadt muss endlich mehr für die Besetzung vorhandener Stellen für Erzieherinnen und Erzieher tun. Hilden muss als Arbeitgeber attraktiver werden, um im Wettbewerb um qualifiziertes Personal mit benachbarten Städten bestehen zu können. Nur so kann vermieden werden, dass Hilden in eine Abwärtsspirale gerät. Wie das geht? Zum Beispiel mit zeitgemäßen Anreizsystemen, Fortbildungsangeboten und Maßnahmen zum Teambuilding – andere Verwaltungen machen uns das längst vor, so etwas ist auch in Hilden möglich. Kürzungen im Bildungs-/Betreuungsbereich, wie sie die Verwaltungsspitze noch zu Beginn des Jahres – mit fataler Signalwirkung – vorgeschlagen hatte, wird es mit mir nicht geben.“

Foto 3

Wenn er Bürgermeister ist, möchte er das vielfältige Sport- und Kulturangebot und das ehrenamtliche Engagement stärken. Foto: Iris Pukschitz