Geplante Filialschließungen : Seniorenrat Becker appelliert an Commerzbank

Düsseldorf Immer mehr Bankinstitute verabschieden sich aus der Fläche. Ob Sparkasse, Sparda-Bank, Commerzbank oder Deutsche Bank. Gleich doppelt trifft es den Stadtteil Holthausen; dort will nicht nur die Deutsche Bank Ende des Jahres ihre Filiale an der Ritastraße schließen, sondern nun hat auch die Commerzbank mitgeteilt, sich unter anderem aus dem Stadtteil zurückziehen zu wollen.

(rö) Die Filiale ist derzeit noch an der Kölner Landstraße 441. Im Oktober soll die Schließung über die Bühne gehen. Im Düsseldorfer Süden unterhalten beide Banken jeweils noch eine Filiale in Benrath.

In einem offenen Brief fordert er das Unternehmen nun auf, den Schließungsbeschluss wieder zurückzuziehen. Er verweist darauf, dass in den beiden südlichsten Stadtbezirke so viele Menschen leben wie in einer kleinen Großstadt, viele davon seien sicherlich Kunden der Commerzbank. Wenn man davon ausgehe, dass viele Kunden zudem älter seien und nur mit Unterstützung von Rollatoren oder Rollstühlen noch halbwegs mobil seien, würde vor allem dieser Personenkreis von der Filialschließung hart getroffen, heißt es in dem Schreiben. Zudem habe die Benrather Commerzbank keinen behindertengerechten Zugang.