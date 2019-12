Offene Ganztagsschule Schulstraße : Wiedersehen bei Jung trifft Alt

Wiedersehen bei Jung trifft Alt in Hilden. Foto: Stadt Hilden

Das Projekt war nicht nur für die Grundschüler spannend und lehrreich.

In den Sommerferien ist die Aktion „Jung trifft Alt“ in die zweite Runde gegangen. Acht Kinder der OGS Schulstraße sowie fünf Senioren, die in den Nachbarschaftszentren St. Jacobus und St. Marien aktiv sind, haben eine spannende Zeit miteinander verbracht: Sie haben gekocht, gespielt, die Stadt erkundet und das Neanderthal Museum besucht. Im November ist das Projekt mit einer Lesung der Kinderbuchautorin Antje Herden zu Ende gegangen. Die geplante Veranstaltung im August mit Tanya Stener musste krankheitsbedingt ausfallen.