Hilden : Land lässt Hilden für Flüchtlinge zahlen

Anne de Wendt (Mitte) hat das „Café To Meet“, ein Begegnungscafé für Flüchtlinge und andere Hildener im evangelischen Gemeindezentrum Reformationskirche.ins Leben gerufen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden ANALYSE In der Stadt leben rund 780 Flüchtlinge, davon 559 in städtischen Unterkünften. Nach dem Krisenjahr 2015 hat sich die Situation entspannt. Bund und Land lassen die Kommunen aber bei der Finanzierung im Stich.

2015 nahm Deutschland mehr als eine Million Flüchtlinge auf. Das hat die Stadt, ihre Mitarbeiter und viele Freiwillige aufs Äußerste gefordert. Heute kommen deutlich weniger Geflüchtete (ein bis fünf pro Monat) und weitgehend geregelt. „Die Verwaltung konnte vom Krisenmodus in den Regelbetrieb schalten“, berichtet Marie-Therese Barbezat-Rosdeck, Leiterin des Amts für Soziales, Integration und Wohnen: „Jetzt geht es darum, dass Integration zur Normalität wird.“ Wir ziehen eine Zwischenbilanz.

Wie sind die Flüchtlinge untergebracht? In Hilden leben 559 Geflüchtete in städtischen Unterkünften, rund 220 haben eine andere Bleibe gefunden. 522 Asylbewerber sind anerkannt und müssen sich nach Paragraf 12a Aufenthaltsgesetz drei Jahre in Hilden aufhalten. Das Gesetz sollte verhindern, dass Flüchtlinge sich in bestimmten Städten ballen, verschärft aber auch die Wohnungsnot. Weil sie kaum eine bezahlbare Wohnung auf dem freien Markt finden, sind Flüchtlingen in Hilden gezwungen, in den städtischen Asylen zu bleiben. Die Stadt unterhält 25 Unterkünfte, über das Stadtgebiet verteilt. Die Kapazitäten reichen aus, berichtet die Verwaltung im Sozialausschuss. Man versuche, die Belegung pro Haus zu entzerren.

Info Flüchtlinge ohne Asylstatus In Hilden leben 160 Flüchtlinge, deren Verfahren abgeschlossen ist und die kein Asyl bekommen haben. Sie dürfen aus verschiedenen Gründen aber weiter bleiben. Allerdings muss jetzt die Stadt die Kosten für Unterkunft, Lebensunterhalt und Krankenhilfe übernehmen. Insbesondere die Kosten für die Krankenhilfe können „erhebliche Summen“ erreichen, so die Verwaltung.

Wie klappt es mit der Integration? Die Geflüchteten werden in den städtischen Unterkünften von Sozialarbeiter betreut. Sie erläutern die Hausordnung, helfen bei Behördengängen oder bei der Anmeldung von Kindern in Kitas und Schulen. Das nennt die Verwaltung „formale Integration“. Daran schließe sich die „soziale Integration“ an. Das sind zahlreiche Projekte wie Treffs für junge Mütter, Nähtreff, Ferienangebote für Kinder. Die Kirchen und Moscheegemeinden bieten weitere Treffs und Cafés an oder laden Flüchtlinge zum Fastenbrechen ein. Nachbarschaftsfeste etwa am Brahmsweg oder am Schalbruch bringen die Anwohner und ihre neuen Nachbarn zusammen. Schulen, Kitas, Vereine und weit über hundert Freiwillige setzen sich sehr für Geflüchtete ein, machen viel und auch viel Gutes. Aber nach vier Jahren zeigt sich auch: Integration ist auch ein oft mühsamer Prozess, der noch viele Jahre dauern wird. „Ich bin realistischer geworden“, hat Anne de Wendt, Flüchtlingsbeauftragte der Evangelischen Gemeinde Hilden im RP-Interview gesagt.

Wie steht es um die Integration in den Arbeitsmarkt? Mitte vergangenen Jahres waren 3000 Asylbewerber im Kreis Mettmann als arbeitssuchend gemeldet. Nur 550 von ihnen hatten einen sozialversicherungspflichtigen Job. Doch der Verdienst reichte in der Regel nicht für den Lebensunterhalt aus. Ein Problem: die Sprachkenntnisse. Viele Asylbewerber hätten keine Deutsch- und Fachkenntnisse, seine oft Analphabeten in ihrer eigenen Sprache. Die Hoffnung, dass Flüchtlinge den Fachkräftemangel beseitigen, haben sich nicht erfüllt.