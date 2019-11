Ex-Fortunen Ihlas Bebou und Kevin Akpoguma : Großes Wiedersehen in Sinsheim

Düsseldorf Für Fortunas Gastgeber Hoffenheim spielen in Ihlas Bebou und Kevin Akpoguma zwei Ex-Düsseldorfer. Kasim Adams, der aktuell das Fortuna-Trikot trägt, ist eine Leihgabe der TSG.

Für Friedhelm Funkel ist Bebou fast so etwas wie ein Ziehsohn – deshalb freut sich der Fortuna-Trainer sehr auf das Wiedersehen am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr), wenn der Deutsch-Togolese mit seinem aktuellen Arbeitgeber TSG 1899 Hoffenheim auf die Düsseldorfer trifft. „Wir haben damals gleich gesehen, welch großes Talent Ihlas ist“, erinnert sich Funkel. „Anfangs ist er allerdings fast umgefallen, wenn man ein bisschen gepustet hat. Daran haben wir bei Fortuna angefangen zu arbeiten, und er ist inzwischen viel robuster geworden. Ihlas macht eine sehr, sehr gute Entwicklung durch, ist noch ballsicherer und torgefährlicher geworden. Jetzt steht er seinen Mann.“

Bei diesen Worten klingt einiger Stolz in der Stimme des 65-Jährigen mit. Zwar hatte Bebou, als Funkel im März 2016 Fortunas Cheftrainer wurde, schon rund zweieinhalb Jahre zum Profikader gehört, doch in dieser Phase schien seine Entwicklung ein wenig zu stagnieren. So wie schon in der Saison 2013/14, als der Angreifer ein fast unglaubliches Verletzungspech entwickelte: Erst erlitt er in einem Testspiel gegen Grasshopper Zürich einen Schädelbruch, und als dieser kaum ausgeheilt war, fiel er wegen einer Knieverletzung monatelang aus.