Verbesserungsbedarf im Passspiel : Fortunas gefährliche Fehlerquote

Fortunas Kapitän Oliver Fink. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Selbst in Bestform hätte Fortuna gegen den souveränen FC Bayern keine Chance gehabt, meint Kapitän Oliver Fink. Die Ballverluste hätten jedoch auch gegen schwächere Gegner für Probleme gesorgt.

Das krasseste Beispiel lieferte einer, der nach der klassischen Fußball-Lehre nicht vorrangig für das Passspiel zuständig ist: der Torhüter. 26 Minuten waren in Fortunas Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München absolviert, da hatte Keeper Zack Steffen einen satten Blackout. Der 24-Jährige spielte den Ball exakt auf den Fuß von Bayern-Nationalspieler Thomas Müller, und wenige Augenblicke später bestand der nächste Ballkontakt des US-Nationaltorhüters darin, die Kugel nach Corentin Tolissos Schuss aus dem Netz zu holen. Es hieß 0:2 – der vorentscheidende Schritt zum 0:4-Endstand.

Doch Steffen war beileibe nicht der einzige Fortune, dem gegen den Meister die Ballsicherheit abging. Seine Kollegen im schmucken schwarz-roten Tote-Hosen-Dress ließen zwar in Sachen Lauf- und Einsatzbereitschaft keine Wünsche offen, wohl aber im Spielaufbau. Viel zu häufig versuchten sie, sich mit überhastet geschlagenen langen Bällen aus der Umklammerung des Teams von Interimstrainer Hansi Flick zu befreien. Und wenn Fortuna es dann doch mit Pässen aus der eigenen Deckung heraus versuchte, ging es viel zu oft daneben.

Das Problem setzte sich einige Meter weiter vorn fort. Beim Versuch, den Ball zu den Offensivakteuren Erik Thommy, Dawid Kownacki und Rouwen Hennings zu befördern, fehlte ebenfalls die Präzision. „Wir haben zu leichtfertig die Bälle verloren“, bemängelte Mittelfeldspieler Adam Bodzek. „Uns fehlte die Genauigkeit im Passspiel. So entstand ein Spiel, das den Bayern noch mehr entgegenkam.“ Den Ball nur ungefähr in die Nähe des Adressaten zu befördern, reichte gegen die bestens ausgebildeten und am Samstag obendrein topmotivierten Münchner Abwehrspieler eben beileibe nicht aus.

Nun hätten die Gastgeber, wie Kapitän Oliver Fink wohl richtigerweise befand, selbst in Bestform gegen diese Bayern keine Chance gehabt. Die Kehrseite ist jedoch, dass Fortuna sich mit der Fehlerquote vom Samstag auch gegen ansonsten schlagbare Kontrahenten in Schwierigkeiten bringen würde. „Unsere Fehler waren der Türöffner für Bayern“, sagte Fink. 170 angekommene Pässe gegen den Meister bedeuteten eine Quote von nur 74,56 Prozent – viel zu wenig, wenn man in der deutschen Eliteklasse Erfolg haben will. Zum Vergleich: Der FC Bayern brachte es auf 90,87 Prozent (617 angekommene Pässe).