Fortuna auf dem Relegationsplatz : Rang 16 macht Funkel nicht nervös

Friedhelm Funkel beim 0:4 gegen die Bayern. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die Konkurrenz punktet, Fortuna verliert. So stehen die Düsseldorfer nach dem 12. Spieltag auf dem Relegationsplatz. Kein Grund für Trainer Friedhelm Funkel die Nerven zu verlieren.

Sagen wir mal so: Der 12. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hätte durchaus besser für Fortuna laufen können. Dass im Heimspiel gegen den Rekordmeister die Trauben sehr hoch hängen würden, war ohnehin klar. Das belegt das klare 4:0 des FC Bayern auch im Nachhinein. Dass aber die Konkurrenz so punkten wird, war nicht unbedingt erwartet worden. Fest steht: Die Düsseldorfer finden sich nun auf dem 16. Rang, dem Relegationsplatz, wieder.

Der unglückliche Verlauf des Spieltags bahnte sich schon mit dem ersten Spiel am Freitagabend an. Wobei die Fortunen da noch glücklich sein konnten, dass Paderborn ein 3:0 in Dortmund aus der Hand gab. „Menschlich hätte ich ihnen den Sieg sogar gegönnt, das muss ich zugeben. Als Fortuna-Trainer bin ich über das 3:3 aber natürlich froh“, sagte Friedhelm Funkel.

Parallel zum Fortuna-Spiel gewann dann auch noch Union Berlin mit 2:0 gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach, liegt jetzt fünf Punkte vor den Düsseldorfern. „Das überrascht mich überhaupt nicht. Für mich war Union von Anfang an der beste Aufsteiger. Sie nehmen in Ruhe die Bundesliga an. Aber auch der 1. FC Nürnberg lag in der vergangenen Saison mal fünf Punkte vor uns“, betonte Funkel. Am Ende der Spielzeit war Fortuna Zehnter, lag 25 Punkte vor dem Tabellenletzten aus Franken.

Bis zu den letzten beiden Begegnungen des 12. Spieltags lag Fortuna auch noch auf dem 14. Platz. Doch dann gewann der FC Augsburg gegen Hertha BSC und – deutlich überraschender – Mainz 05 unter seinem neuen Trainer Achim Beierlorzer mit 5:1 bei 1899 Hoffenheim, wo die Fortuna am kommenden Samstag gastieren wird.