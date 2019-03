Andrey Voronin



Voronin feierte trotz Krankmeldung in einer Disko. Journalisten zeigte er den Stinkefinger. Viel mehr lässt sich über den ukrainischen Stürmer gar nicht schreiben. Er sollte Fortuna 2012/13 mit seinen Toren in der Bundesliga halten. Nur machte er in zehn Liga-Einsätzen (plus ein Pokalspiel) gar keine Tore. Mit dem Geld, was er kostete, hätte man viele schöne Dinge tun können – zum Beispiel eine Disko kaufen.