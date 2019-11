Kein Tor in sechs Spielen : Robert Lewandowskis kuriose Fortuna-Blockade

Robert Lewandowski (l) im Duell mit Fortunas Kaan Ayhan. Foto: AP/Martin Meissner

Düsseldorf In nun bereits sechs Partien hat der polnische Weltklassestürmer noch keinen Treffer gegen Fortuna Düsseldorf erzielt. Beim ersten Versuch genügten ihm 2011 selbst 120 Pokalminuten nicht.

Als das Gastspiel des FC Bayern bei Fortuna auf die Zielgerade ging, stand nur noch eine Frage im Mittelpunkt: Sollte Robert Lewandowski etwa schon wieder nicht gegen die Düsseldorfer treffen können? Und tatsächlich ging der polnische Weltklassestürmer trotz einer sehr starken persönlichen Leistung erneut leer aus – in seiner sechsten Partie gegen Fortuna zum sechsten Mal.

Lewandowskis erster Versuch liegt bereits acht Jahre zurück. Am 20. Dezember 2011 stand der damals 23-jährige Stürmer im Achtelfinale des DFB-Pokals 120 Minuten lang für Borussia Dortmund beim damaligen Zweitligisten Fortuna auf dem Rasen. Doch es ging torlos ins Elfmeterschießen – das zwar der BVB 5:4 gewann, in dem Lewandowski aber nicht antrat: aus heutiger Sicht unvorstellbar.

In der Folgesaison trafen sich Dortmund und Fortuna in der ersten Liga wieder. Lewandowski war beim 1:1 im Hinspiel über die volle Distanz dabei, beim 2:1-Erfolg der Schwarz-Gelben in der Rückserie wurde er nach 68 Minuten eingewechselt. Tore? Fehlanzeige.

Richtig heftig wurde es dann bei der vierten Konfrontation des Weltklassemanns mit seinem Fortuna-Fluch. Am zwölften Spieltag 2018/19 erkämpfte sich der Aufsteiger ein denkwürdiges 3:3 beim FC Bayern. In seinen mit Nachspielzeit 95 Minuten auf dem Feld hatte Lewandowski drei klare Einschusschancen, doch ein Treffer gelang ihm ebenso wenig wie im Düsseldorfer Rückspiel (4:1 für Bayern), das er ebenfalls von An- bis Abpfiff bestritt.