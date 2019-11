Auftakt bei der TSG Hoffenheim : Fortunas tückisches Restprogramm

Fortunas Alfredo Morales (rotes Trikot), in der Vorsaison Torschütze beim 1:1 in Sinsheim. Foto: Falk Janning/falk janning

Düsseldorf In den nächsten drei Bundesligaspielen warten heftige Gegner auf die Düsseldorfer. Doch auch der Spiele-Doppelpack kurz vor Weihnachten hat es mehr in sich, als es zunächst den Anschein hat.

Friedhelm Funkel hat seine Mahnung oft genug ausgesprochen. „Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, die nötigen Punkte zum Klassenerhalt gegen bestimmte Gegner zu holen“, betont Fortunas Trainer. „Wir haben in jedem Spiel die Möglichkeit zu punkten, und deshalb müssen wir jedes Mal unsere Chance suchen.“ Diese Handlungsanweisung passt ideal zu den jetzt anstehenden Aufgaben in der Fußball-Bundesliga, denn der Papierform nach sind die Düsseldorfer in jeder dieser drei Begegnungen krasser Außenseiter.

Den Auftakt macht am Samstag (15.30 Uhr) das Gastspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim. Dass die Kraichgauer am vergangenen Sonntag mit dem 1:5 gegen den FSV Mainz 05 im eigenen Stadion ein Desaster erlebten, macht den Job für die Truppe um Kapitän Oliver Fink nicht unbedingt einfacher: Dass die TSG grundsätzlich über viel Qualität verfügt, hat sie in den sechs vorangegangenen Pflichtspielen gründlich unter Beweis gestellt. In der Liga gewann Hoffenheim zuvor hintereinander beim FC Bayern, gegen Schalke 04, bei Hertha BSC, gegen Paderborn und in Köln, hinzu kam das Weiterkommen im DFB-Pokal durch einen Erfolg beim Drittligisten MSV Duisburg.

Eine Woche später steht für Fortuna die Fahrt zu Borussia Dortmund an. Die Schwarz-Gelben sind zwar aktuell etwas angeschlagen, dennoch aber turmhoher Favorit im Vergleich mit der Funkel-Elf. Spiel Nummer drei in dieser Abfolge ist dann am 13. Dezember (18.30 Uhr) das Duell mit dem absoluten Top-Team Leipzig, gegen das Fortuna in der gemeinsamen Historie noch nie gewinnen konnte. In der Vorsaison waren die Düsseldorfer bei ihrer 0:4-Heimniederlage völlig chancenlos.

Drei Niederlagen in der jetzt anstehenden Saisonphase wären also – gemessen an den wirtschaftlichen und daher auch sportlichen Möglichkeiten – das Normalste der Welt. Doch Vorsicht: Die beiden Partien, die im Anschluss an diesen Dreierpack bis Weihnachten noch warten, bergen einige gefährliche Fallstricke. Grundsätzlich zählen der FC Augsburg, bei dem Fortuna am Dienstag, 17. Dezember, um 20.30 Uhr antritt, und Aufsteiger Union Berlin (Heimspiel am Sonntag, 22. Dezember, um 15.30 Uhr) zwar zu den Klubs, die noch am ehesten auf Augenhöhe mit ihr agieren. Aber auf Siege verlassen kann man sich gegen sie keineswegs. Die Augsburger haben auf eigenem Platz zuletzt Hertha BSC 4:0 geschlagen und selbst den Bayern einen Punkt abgetrotzt (2:2), Union ist den Düsseldorfern unter anderem durch Heimsiege gegen Dortmund und Mönchengladbach bereits um fünf Punkte enteilt.