Bundesligist testet weiteren US-Spieler : New Yorker trainiert bei Fortuna mit

James Sands bei seiner Vorstellung in New York. Foto: New York City FC

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf beobachtet einen weiteren US-Amerikaner. Der 19-jährige James Sands nimmt „bis auf Weiteres“ als Gastspieler am Training der Profimannschaft teil.

Die USA, so heißt es, sei das Lande der unbegrenzten Möglichkeiten. Was Fußball-Talente angeht hielt sich die Ausbeute bisher in bescheidenen Grenzen. Nicht so bei Fortuna Düsseldorf. Der Bundesligist hat in Torwart Zack Steffen und Alfredo Morales bereits zwei US-Amerikaner in ihren Reihen. Und möglicherweise kommt schon bald ein dritter Akteur dazu.

Denn Fortuna beobachtet einen weiteren Kandidaten. Wie der Tabellen-16. mitteilte, nimmt der 19-jährige James Sands "bis auf Weiteres" als Gastspieler am Training der Profimannschaft teil. Der Junioren-Nationalspieler kam in der abgelaufenen Saison 19-mal in seiner Heimat für New York City FC zum Einsatz, in der Major League Soccer (MLS) wird nach dem Kalenderjahr gespielt. Sands gilt in den USA als eines der größten Talente. In seiner Premieren-Saison gehörte er gleich dem Stammkader an.

Angeblich soll er auch das Interesse von anderen Vereinen in der Bundesliga geweckt haben. Auch die Scouting-Abteilung von Borussia Mönchengladbach hat demnach Sands auf dem Schirm gehabt. Zu einem intensiveren Kontakt ist es allerdings bislang nicht gekommen.

Nun also Düsseldorf. In den kommenden Wochen erhält Sands dort die Möglichkeit, sein Können im Trainingsbetrieb unter Beweis zu stellen. Sollte er den Anforderungen entsprechen, hätte Fortuna sicherlich nicht die schlechtesten Karten, Sands an sich zu binden. Sands ist in New York geboren und in der dortigen Fußball-Academy ausgebildet worden. Für die USA hat er unter anderem bereits in der Nationalmannschaft der U17 gespielt. Seit 2017 steht er beim New York City FC unter Vertrag. Er ist Mittelfeldspieler und 1,80 Meter groß.

In New York hat er mit einem der ganz Großen im Fußballgeschäft zusammengespielt - und zu ihm eine besondere Beziehung: In seinem ersten Einsatz wurde er in der 66. Spielminute eingewechselt – für ihn ging der italienische Weltmeister Andrea Pirlo vom Feld.

