Jugendfußball Grätschen, dribbeln, jubeln

Am Rande des Turniers erzählte Bootz von der dichten Konkurrenz rund um die Landeshauptstadt. Die Spitzenklubs der Region verfügen allesamt über Nachwuchsleistungszentren (NLZ). „Der jüngste Jahrgang im Fortuna-NLZ ist die U9. Wir finden die Spieler in den jüngsten Jahrgängen in der näheren Umgebung Düsseldorfs, mit einer maximalen Fahrtzeit von 30 Minuten.“ Leverkusen, Köln, Duisburg, Mönchengladbach und die Fortuna wetteifern auf engem geografischen Raum um die Talente. Einer, der es aus den jungen Fortuna-Jahrgängen bis ins Zweitligateam geschafft hat, ist Abwehrspieler Jamil Siebert. Er kam 2010 zur Fortuna und ist inzwischen fester Bestandteil bei den Profis. Was nicht heißen solle, dass alle Kinder nur auf ein Ziel hin getrimmt würden: „In unserem NLZ steht eine ganzheitliche Ausbildung der Kinder im Vordergrund. Dazu gehört neben der sportlichen auch die schulische und persönliche Entwicklung der Kinder.“ Bootz betont: „Der Fußball ist ihre Leidenschaft, der sie bei uns intensiv nachgehen können. Wenn sich darunter ein künftiger Bundesligaspieler befindet, haben wir natürlich nichts dagegen, aber damit planen wir im Verein nicht.“