Klare 0:4-Heimniederlage : FC Bayern ist einfach zu stark für Fortuna

Düsseldorf Fortuna kommt nicht an ihr höchstes Leistungsniveau heran, der FC Bayern spielt stark und souverän auf. Das Resultat: eine verdiente 0:4-Niederlage gegen den Rekordmeister.

Funkel setzte zur Verwunderung einiger Fans und vermeintlichen Experten nicht auf eine Dreier- bzw. Fünferkette in der Abwehr. Andre Hoffmann fand sich auf der Bank wieder. Ebenso verzichtete Funkel im Gegensatz zum Spiel auf Schalke auf Jean Zimmer in der Startelf. Dafür rückten Kapitän Oliver Fink und Erik Thommy ins Team. Insgesamt wählte der 65-Jährige also einen offensiveren Ansatz im 4-2-3-1-System als beim 3:3 in Gelsenkirchen.