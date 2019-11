Treffen vor dem Bayern-Spiel : Fortuna-Coach Funkel will Konzert der Toten Hosen besuchen

Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel hat sich als Fan der Toten Hosen geoutet und will möglichst bald ein Konzert der Punk-Band besuchen. Beide trafen sich vor dem Spiel gegen Bayern München.

„Ich glaube, in diesem Jahr habt ihr noch hier in der Arena ein Konzert“, sagte der 65-Jährige am Samstag im TV-Sender Sky an Sänger Campino gerichtet. Der 57 Jahre alte Musiker, der wie einige der übrigen Bandmitglieder seit Kindertagen Fortuna-Anhänger ist, sagte vor dem Duell mit Meister FC Bayern München: „Das wird auch noch erledigt. Wichtig ist erstmal, dass Friedhelm die Mannschaft gut einstellt, das Vergnügen kommt danach.“