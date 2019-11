Beim souveränen 4:0 in Düsseldorf : Die Bayern verbreiten wieder Angst

Stark gespielt, aber wieder kein Tor gegen Fortuna: Robert Lewandowski, hier gegen Alfredo Morales (rechts). Foto: AP/Martin Meissner

Düsseldorf Beim 4:0 bei Fortuna Düsseldorf spielt der Meister eine Hälfte lang Fußball der Extraklasse. Vor allem das Tempo der Münchner ist für die Gastgeber mehrere Stufen zu hoch.

Hansi Flick hatte es ein wenig eilig. Da der Tross des FC Bayern München noch die Maschine für seinen Rückflug erreichen musste, hielt der Interimstrainer seine Aussagen nach dem 4:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf knapp. „Mit Spiel und Ergebnis bin ich sehr zufrieden“, sagte Flick. „Die erste Halbzeit war ganz hervorragend.“ So wie der Coach nach dem Abpfiff hatte seine Mannschaft während der bemerkenswerten ersten 45 Minuten aufs Tempo gedrückt. Das Level, das der deutsche Meister dabei erreichte, war für Fortuna gleich mehrere Stufen zu hoch.

„Die Bayern haben schon sehr, sehr stark gespielt“, fasste der Düsseldorfer Linksverteidiger Niko Gießelmann zusammen. „So stark, wie man sie in dieser Saison noch nicht oft gesehen hat. Sie waren sehr dominant, aber wir haben ihnen mit unseren Fehlern auch in die Karten gespielt.“ Das galt besonders für die ersten beiden Treffer. Zunächst verteidigten die Gastgeber nach einem Eckball ausgesprochen naiv, dann spielte Fortunas Torhüter Zack Steffen den Ball vor dem 0:2 sogar genau in den Fuß von Thomas Müller. „Da haben wir es den Bayern zu leicht gemacht“, kommentierte Abwehrspieler Matthias Zimmermann, „das waren Geschenke von uns.“

Geschenke allerdings, die der Meister an diesem Tag gar nicht gebraucht hätte. „In der einen oder anderen Situation waren die Bayern einfach zu schnell und zu ballsicher für uns“, befand Fortunas Trainer Friedhelm Funkel. Tatsächlich ließen sie den Ball vor der Pause in geradezu beängstigender Manier laufen, schufen sich mit atemberaubenden Tempo immer wieder Lücken in der Düsseldorfer Deckung, in der lediglich der starke Kaan Ayhan stets den Überblick behielt.

Foto: dpa/Federico Gambarini 15 Bilder Düsseldorf - Bayern: die Fortunen in der Einzelkritik.

Wohl auch deswegen blieb es trotz der Münchner Dominanz bei der kuriosen schwarzen Serie ihres besten Stürmers. „Robert Lewandowski macht eh kein Tor gegen uns“, sagte Funkel mit schelmischem Grinsen, nachdem der Pole zum ersten Mal in dieser Saison ohne Treffer geblieben war. In nun sechs Pflichtspielen im Dortmunder und Münchner Trikot hat der 31-Jährige noch nie ein Tor gegen Fortuna erzielt.

„Es war doch klar, dass das irgendwann mal passiert“, sagte Lewandowski mit Blick auf seine erste persönliche Nullnummer, „Dann muss ich eben beim nächsten Mal noch mehr Gas geben. Viel wichtiger ist doch, dass wir als Mannschaft sehr gut gespielt haben.“ Ein Sonderlob hatte der Pole dabei für Thomas Müller parat: „Wir verstehen uns sehr gut auf dem Platz, sprechen uns oft ab und können immer wieder etwas Neues zeigen.“