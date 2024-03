Sechs Jahre nach Triumph von Dresden Dieser Fortuna-Aufstiegsheld beendet seine Karriere

Keiner, der an jenem 28. April 2018 in Dresden dabei war, wird diese Momente jemals vergessen. Als Rouwen Hennings in der 90. Minute zu einem gewaltigen Linksschuss ansetzte, der Dynamo-Schlussmann Marvin Schwäbe so überraschte, dass er den Ball hinter sich im Netz einschlagen ließ. Fortuna hatte vorzeitig den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht – und der Rest war nur noch Party.