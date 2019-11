Beim 4:0 in Düsseldorf : Bärenstarke Bayern zeigen Fortuna ihre Grenzen auf

Düsseldorf Robert Lewandowskis kuriose schwarze Serie hält: Er kann gegen Fortuna Düsseldorf einfach kein Tor erzielen. Das bleibt beim 4:0-Sieg der Bayern aber das einzige Erfolgserlebnis der Gastgeber.

Enttäuscht waren sie schon, die Spieler der Düsseldorfer Fortuna, aber Niedergeschlagenheit war nach der 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern München in ihren Mienen nicht zu finden. „Ein gar nicht so schlechtes Spiel zu machen, reicht gegen die Bayern eben nicht“, analysierte Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann nüchtern. „Wenn du gegen die etwas holen willst, dann muss alles passen. Und wir haben es ihnen bei den ersten beiden Treffern einfach zu leicht gemacht. Das waren Geschenke von uns.“

Eine treffende Zusammenfassung. Beim Eckball, der zum Führungstreffer durch Benjamin Pavard führte, stellte sich die komplette Deckung der Düsseldorfer zu naiv an, vor dem 0:2 unterlief Torhüter Zack Steffen ein eklatanter Fehler. „Das darf Zack nicht passieren, dass er den Ball den Bayern in die Füße spielt“, monierte Trainer Friedhelm Funkel. „Er muss in manchen Szenen das Risiko minimieren.“ Den Stab wollte der erfahrene Coach jedoch weder über seinen in der bisherigen Saison so starken Torhüter noch über den Rest der Mannschaft brechen. „Wir hatten schlichtweg keine Chance, in diesem Spiel zu punkten“, sagte er, verbunden mit einem Lob für die Klasse des Gegners. Dann hängte Funkel mit einem Schmunzeln noch dran: „Aber Robert Lewandowski macht eh kein Tor gegen uns.“