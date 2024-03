Thioune muss Spieler aus Kader streichen Diesen zwei Fortuna-Profis droht jetzt die Ersatzbank

Die Qual der Wahl hatte Trainer Daniel Thioune in dieser Saison noch so gut wie nie, dabei ist die Ziellinie am Ende des Horizonts bereits zu erahnen. Weil Verletzungen und sonstige Ausfälle den ohnehin schon schmalen Fortuna-Kader in unschöner Regelmäßigkeit zusätzlich verkleinert haben, musste der Coach bislang noch keinen Feldspieler wegen erreichter Kapazitätsgrenze aus dem Spieltagsaufgebot streichen. Läuft alles nach Plan, ändert sich das allerdings vor dem anstehenden Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern am kommenden Wochenende.