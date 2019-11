Zum Spiel gegen die Bayern : Trikot von Fortuna und Toten Hosen zu gewinnen

Düsseldorf Gegen den FC Bayern läuft Fortuna Düsseldorf in einem Sondertrikot auf, bei dem die Toten Hosen ihre Hände mit ihm Spiel hatten. Leser der Rheinische Post können das Trikot gewinnen.

Passend zum Gastspiel des FC Bayern am 23. November (15.30 Uhr) in Düsseldorf läuft die Fortuna – die große Liebe der Toten Hosen – in einem Sondertrikot auf. Das neue Gewand mit roten und weißen Streifen auf schwarzem Grund und einem großen Totenkopf auf der Brust gestalteten der Verein und die Band in gemeinsamer Arbeit. Es ist nur das neueste Zeichen einer großen Verbundenheit zwischen Klub und der Punk-Musiker. Die Rheinische Post verlost zwei Sondertrikots, eins für Erwachsene und eins für Kinder.