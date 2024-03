Futsal Futsaler kassieren 0:7-Abfuhr

Schwer zu tragen hatten Fortunas Futsaler, als sie am Samstagabend in den Zug zurück nach Düsseldorf stiegen. In den Sporttaschen befand sich nicht weniger als eine 0:7-Packung. Diese hatte ihnen der TSV Weilimdorf mit auf den Heimweg gegeben. Im ersten Play-off Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft waren die Schwaben, die die die reguläre Saison souverän auf Platz eins abgeschlossen hatten, insgesamt mindestens eine Nummer zu groß für die Fortuna. Diese hat exakt eine Woche Zeit, um die richtige Lehren aus dieser Abfuhr zu ziehen. Im Rückspiel vor eigenem Publikum würde am kommenden Samstag schon ein 1:0-Sieg reichen, um ein drittes Spiel zu erzwingen.