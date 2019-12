Hilden : Jubilare arbeiten zusammen 1435 Jahre bei der Sparkasse

1455 Jahre Sparkassengeschichte auf einem Bild: Die 55 Jubilare der Sparkasse HRV. Foto: Sparkasse HRV

Zwischen zehn und 40 Jahren sind sie bereits dabei, in der Kundenberatung ebenso wie in internen Abteilungen des Hauses. 55 Jubiläen gab es in diesem Jahr in der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (HRV) zu feiern – insgesamt 1435 Jahre Sparkassengeschichte kamen dabei zusammen.

