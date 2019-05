Bildung in Neuss : OGS-Nachfrage auf Rekordkurs

Immer mehr Grundschüler besuchen die außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganztagsschule (OGS). Foto: dpa/dpa /Daniel Bockwoldt

Neuss Die Nachfrage bei den außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten der Offenen Ganztagsschule (OGS) im Primarbereich steigt in Neuss weiter an. Für das nächste Schuljahr gibt es 3598 Anmeldungen. Das sind 126 mehr als derzeit.

Das geht aus Zahlen hervor, die die Verwaltung dem Beirat Demografie in seiner Sitzung am Mittwoch, 15. Mai, vorlegen wird. Das Gremium tagt ab 18 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses. Im laufenden Schuljahr nehmen 3472 Kinder an den Ganztagsangeboten (Stichtag: 15. Oktober 2018) teil. Das sind so viele wie nie zuvor. Aber der nächste Rekord ist bereits in Sicht. Laut Verwaltung liegen zum jetzigen Zeitpunkt für das Schuljahr 2019/20 vorläufige Anmeldungen für 3598 Kinder vor.

Die Stadt bereitet sich auf weitere Nachfrage in den kommenden Jahren vor. Derzeit beträgt die Betreuungsquote 58,8 Prozent. Mittelfristig plant die Stadt mit einer OGS-Betreuungsquote von im Schnitt rund 75 Prozent der Grundschüler. Im laufenden Schuljahr konnten 84 Platzwünsche nicht erfüllt werden. Für die Eltern ist dies oft ein großes Problem, gerade mit Blick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Bei den 84 nicht erfüllten Platzwünschen hat es sich laut Verwaltung zu einem Großteil aber nicht um dringend benötigte Plätze wegen Berufstätigkeit der Eltern gehandelt. Für die Betroffenen ist dies aber ein schwacher Trost.

Auf Sicht verfolgt die Stadt das Ziel, für jedes Kind, für das ein Betreuungsplatz in der OGS gewünscht wird, ein entsprechendes Angebot zur Verfügung zu stellen. Die Politik hat dafür bereits erforderliche Beschlüsse gefasst. So wurde, nachdem im Sommer 2017 zunächst 300 OGS-Plätze fehlten und sich die Elterninitiative „Ein OGS-Platz für jedes Kind“ formierte, um Druck auf die Politik auszuüben, die bis dato geltende Obergrenze von 3200 Plätzen vom Stadtrat aufgehoben. Zudem wurde das Ziel formuliert, in Zukunft für jedes Kind einen OGS-Platz zur Verfügung stellen zu wollen. Aber dieses Ziel ist durchaus ehrgeizig.