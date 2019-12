Kultformat im Area 51 : Rudelsingen soll auf Weihnachten einstimmen

Im Area 51 treffen sich unterschiedliche Menschen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Ein buntes Programm mit Evergreens und Hits rund um Weihnachten will das Team um Hannes Weyland am Donnerstag, 5. Dezember, im Saal der Area 51 bieten. Mittlerweile hat es an der Furtwängler Straße 2 bereits sieben Auflagen des Kultformats gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Rudelsingen im Advent ist jedoch ein Novum.

„Mit Hunderten anderer Menschen zu singen, das ist ein besonderes Erlebnis“, sagt Hannes Weyland, Vorsänger beim Rudelsingen. Er begleitet beim Mitsing-Format das Rudel gemeinsam mit Philip Ritter am Piano. Die richtige Mischung aus Hits und aktuelle Radiosongs mit vorweihnachtlichem Charakter soll möglichst viele Besucher ansprechen. Liedwünsche zum Thema Rockklassiker, Schlager, Chansons, Radio-Hits, Kinderlieder und vieles mehr decken das gesamte Genrespektrum ab. Immer wieder überraschend bleibt für das Publikum jedoch, welcher Song als nächstes gesungen wird. Die Texte werden dann mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert.

Los geht es am Donnerstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr. Restkarten sind noch an der Abendkasse erhältlich. Die Tickets kosten an der Abendkasse sind es zwölf Euro. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt bereits um 18.30 Uhr.

(isf)