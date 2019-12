Polizeieinsatz in Langenfeld : Betrunkener greift Arzt in Krankenhaus an

Betrunkener greift Arzt in Krankenhaus an

Polizeieinsatz in Langenfeld

Langenfeld/Hilden In der Ausnüchterungszelle musste ein 22-jähriger Hildener die Nacht verbringen. Dienstagabend hatte er in einem Langenfelder Krankenhaus randaliert, Polizisten und einen Chirurgen beleidigt und getreten.

Randale durch einen Patienten und der Angriff auf einen Chirurgen, der dem Mann eigentlich helfen wollte, hatte am späten Dienstagabend einen Polizeieinsatz in einem Langenfelder Krankenhaus zur Folge. Gegen 22.15 Uhr meldeten sich Angestellte der Klinik bei der Polizei und baten um Unterstützung, da einer der Patienten aus der Notaufnahme „ausgerastet" sei.

Vielmehr versuchte er, nun auch die Polizeibeamten anzugreifen. Schließlich überwältigten die Polizisten den Mann und legten ihm Handschellen an. Während dieser Maßnahme beleidigte der Mann die Polizisten nicht nur aufs Übelste, sondern bedrohte diese auch noch.

Da sich der Hildener überhaupt nicht beruhigen ließ, nahmen in die Polizisten vorübergehend in Gewahrsam und brachten ihn nach Langenfeld zur Wache. Selbst auf der Fahrt dorthin randalierte der Mann weiter und trat nach den eingesetzten Beamten, welche jedoch glücklicherweise nicht verletzt wurden. Nicht einmal, als die Polizisten den Mann zur Beruhigung und zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle brachten, regte sich der Mann ab.