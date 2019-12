Tag des Ehrenamts : Sie leitet Jugendliche bei Erster Hilfe an

Seit September gibt es wieder eine Jugendrotkreuz-Gruppe. Das ist der Verdienst von Alexandra Fischbach.

Im Jahr 2008 engagierte sich Alexandra Fischbach erstmals bei der Hildener Hilfsorganisation. Damals war sie 19 Jahre alt und ist über Freunde zum Ehrenamt gekommen. „Der Rettungsdienst an sich war aber nie so wirklich meins“, erklärt die heute 30-Jährige. „Ich habe damals meinen Techniker beim DRK gemacht.“ Das bedeutet, dass Fischbach beispielsweise ausgebildet wurde, wie sie im Katastrophenschutz bei der Stromversorgung hilft und sich unter anderem auch um das Equipment beim DRK kümmert. Noch heute ist es insbesondere der Zusammenhalt und die Gemeinschaft, die die junge Frau beim DRK begeistern. „Ich habe aber auch ein kleines Helfersyndrom“, gesteht Fischbach.

Im Jahr 2009 hat Fischbach dann begonnen, sich für die Jugendarbeit beim DRK zu engagieren. „Damals hatten wir sogar 43 Mitglieder, die auf drei Gruppen verteilt waren“, erklärt die freiwillige Helferin. Die jüngeren Teilnehmer von sechs bis elf Jahre wurden in Gruppen zusammengefasst, und die Jugendlichen von zwölf bis 17 Jahren. Als Fischbach dann von 2013 bis 2019 mit der Jugendarbeit pausierte und in der Zwischenzeit Mutter zweier eigener Kinder geworden ist, wurde es auch beim JRK ruhiger.

Das hat sich in diesem September geändert. „Ich wurde vom Vorstand gefragt, ob ich nicht eine neue Gruppe aufbauen will, und habe sofort Ja gesagt“, berichtet Fischbach. Doch aller Anfang ist schwer, weiß auch die neue Jugendrotkreuzleiterin. „Bislang sind wir nur eine ganz kleine Gruppe, doch mein Ziel ist es, wieder die 50er-Marke anzukratzen.“ Unter dem Motto „Pflaster kleben kann jeder …und wir können sehr viel mehr“ ist die Gruppe gestartet, die sich jeden Donnerstag von 17.45 Uhr bis 19.15 Uhr in den Räumen des DRK trifft. Neben regelmäßigen Trainings in Erster Hilfe stehen für die Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren zahlreiche Freizeitaktivitäten wie Fußballturniere, Schwimmbadbesuche, Basteln, Waffeln backen oder Lagerfeuer auf dem Programm. „Die Jugendlichen haben immer ein Mitspracherecht.“ Das könne auch mal ein DVD-Abend sein.