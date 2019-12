Ausflug : Hildener Kinder helfen bei Apfelernte in Wesel

Hildener Kinder helfen bei Apfelernte in Wesel

Kinder des Familienzentrums „Die Arche“ beim Apfelpflücken in Wesel. Foto: Stadt Hilden

Hilden Herbstzeit ist Apfelzeit. Im November und Dezember landen die saftigen Früchte deshalb auf den Dessert-Tellern der städtischen Kitas und Grundschulen – selbst gepflückt von Kindern aus Hilden.

Der Bio-Caterer der städtischen Grundschulen und Kitas, Rebional, hatte in den Herbstferien auf die Demeter-Obstplantage Clostermann in Wesel eingeladen. An vier Terminen haben 60 Schulstrolche der Kita Rappelkiste und des Familienzentrums Arche sowie 60 Dritt- und Viertklässler aus der OGS Elbsee teilgenommen. Sie haben sich die 3000 Bäume mit 30 verschiedenen Apfelsorten angeschaut und allerlei Wissenswertes rund um den Apfel erfahren. Dann ging es ans Ernten. Insgesamt eine Tonne Äpfel haben die fleißigen Helfer gesammelt.