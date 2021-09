Aus dem Polizeibericht : Radfahrer wird bei Unfall in Haan schwer verletzt

Haan/Hilden Schwere Verletzungen erlitt ein 28-jähriger Hildener am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Gräfrather Straße in Haan.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte war der Mann mit seinem Rennrad zunächst auf der rechten Fahrbahn der Gräfrather Straße in Richtung Solingen unterwegs. Nach Zeugenangaben blickte er in Höhe der Hausnummer 31 kurz über die linke Schulter und wechselte plötzlich auf den linken Fahrstreifen. Dort wurde der Radfahrer von einem weißen Skoda Suberb erfasst und auf die Motorhaube und vor die Windschutzscheibe geschleudert. Der Fahrradhelm des Hildeners verhinderte vermutlich noch schlimmere Verletzungen. Den entstandenen Schaden bezifferte die Polizei mit rund 5000 Euro; am Fahrrad wurden durch die Kollision Räder und Sattel abgetrennt. Der 28-Jährige musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, der Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Ob der Radfahrer seinen beabsichtigten Spurwechsel per Handzeichen angezeigt hat, sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit.