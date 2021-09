Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Die Inzidenz sinkt unter 80 Punkte ab

Kreis Mettmann Mehr als 200 genesene Personen und mit 58 vergleichsweise wenige Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Donnerstag. Das lässt die Inzidenz sinken.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1029 Infizierte erfasst, 149 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 119 (-26; 9 neu infiziert), in Haan 53 (-8; 2 neu), in Heiligenhaus 69 (-24), in Hilden 111 (-8; 9 neu), in Langenfeld 80 (-13; 11 neu), in Mettmann 56 (+3; 5 neu), in Monheim 88 (-19; 5 neu), in Ratingen 245 (-31; 11 neu), in Velbert 172 (-34; 4 neu) und in Wülfrath 36 (+1; 2 neu).