Polizei sucht Zeugen : Radfahrer weicht Kindern aus, stürzt und verletzt sich dabei

Dinslaken Der Unfall ereignete sich auf der Hünxer Straße, auf der mehrere Kinder mit ihren Fahrrädern unterwegs waren.

Ein 59-jähriger Dinslakener befuhr am Montagabend gegen 17.30 Uhr die Hünxer Straße in Fahrtrichtung Augustastraße. Vor dem Mann fuhren mehrere Kinder auf ihren Fahrrädern. Für den 59-Jährigen völlig überraschend zog dann eines der Kinder mit seinem Rad auf einmal nach links, wie die Polizei mitteilt. Der Dinslakener wich dem Kind aus und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Die Gruppe von Kindern hielt an und entschuldigte sich bei dem Mann, anschließend setzten die radelnden Kinder ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht nun die Kinder-Gruppe. Eine Beschreibung der Kinder liegt derzeit nicht vor. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.