Interview : „Wir arbeiten sehr nah am Leben“

„Wir arbeiten sehr nah am Leben“

Hilden „Manchmal sind wir auch die Feuerwehr“: Der Geschäftsführer der SPE Mühle spricht über die Arbeit der sozialpädagogischen Einrichtung und die Herausforderungen.

Fünfzig Jahre Arbeit für Menschen, denen es nicht so gut geht – die SPE Mühle hätte aus diesem Anlass viel Grund zu feiern. Corona lässt das nicht jeodch zu. Ein Gespräch mit Geschäftsführer Sven Lutter macht deutlich, wo die Schwerpunkte der „Mühle“ liegen.

Lutter Wir haben schon den Umzug in die Räume am Nove-Mestro-Platz im vergangenen Jahr wegen Corona nicht feiern können. Und auch jetzt können wir nicht verhindern, dass sich jemand ansteckt. Eine große Party passt einfach im Augenblick nicht. Die 50 Jahre sind wichtig, aber verändern unsere Arbeit nicht.

Lutter Wir arbeiten in vielen Bereichen sehr nah am Leben. Die Probleme heißen drohende Obdachlosigkeit, Drogenkonsum oder Schwierigkeiten mit Kindern und Jugendlichen. Von der Grundkonstruktion her sind wir ein sozialer Verein, dessen Aufgabe es ist, soziale Probleme zu lösen. Dabei sind wir aus unserer Gründungsgeschichte heraus eng mit der Stadt verbunden. Manchmal sind wir auch die Feuerwehr.