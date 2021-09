Online-Petition in Hilden : Masken-Petition knackt 5000er-Marke

Hilden Die Online-Petition zur Abschaffung der Maskenpflicht in Grundschulen bewegt die Gemüter. Viele halten den Schritt für längst hinfällig, doch es kommt auch Widerspruch.

Ihr Ziel die 10.000er Marke hat sie noch nicht erreicht – mit mehr als 5000 Unterzeichnern der Onlinepetition zur Abschaffung der Maskenpflicht am Platz in Grundschulen innerhalb von nur drei Tagen kann sich Trixi Kolb aber zufrieden zeigen. Die Hildenerin wehrt sich dagegen, dass Grundschüler die Masken im Unterricht tragen müssen, während in vielen anderen Lebensbereichen zwar die 3G-Regelung gelte, die Maske aber abgelegt werden kann. „Unsere Kinder sitzen während der gesamten Schulzeit mit Masken an ihren Plätzen und das, obwohl sie zweimal pro Woche mit einem PCR-Test getestet werden. Das darf so nicht mehr weiter gehen. Wir möchten für unsere Kinder aufstehen, ihnen hiermit eine Stimme verleihen“, erklärt Kolb in ihrer Petition.