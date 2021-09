Hilden : Eine ganze Nacht lang Kunstgenuss gratis

Die Dampfmaschine in der Kornbrennerei läuft. Foto: Thomas Bernhardt

Hilden Haben Sie am Freitagabend noch nichts vor? Dann hätten wir was für Sie. An fünf Stationen in Hilden wird Besuchern im Rahmen der neanderland Museumsnacht am Freitag, 24. September, von 18 bis 23 Uhr viel geboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken