Ein leicht Verletzter und zwei Totalschaden nach Unfall in Monheim : Totalschaden: Unter Kokaineinfluss Unfall gebaut

Totalschaden an beiden Fahrzeugen meldet die Polizei nach einem Auffahrunfall. Mutmaßlicher Verursacher ist ein Düsseldorfer, der unter Kokaineinfluss mit seinem Aoto unterwegs in Monheim war. Foto: Polizei

Unfall in Monheim Ein leicht Verletzter und zwei Autos mit Totalschaden sind das Ergebnis eines Unfalles zwei Düsseldorfer in Monheim. Der Schaden beträgt rund 25.000 Euro.

Am Mittwoch, 2. März, wurde die Polizei um 19.30 Uhr über das automatische Notrufsystem aus einem VW Tiguan darüber informiert, dass es an der Sandstraße in Monheim zu einem Verkehrsunfall gekommen sein soll. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der VW Tiguan eines 34-jährigen Düsseldorfers offenbar mit hoher Wucht in das Heck eines weißen Kastenwagens, Toyota ProAce, gefahren war. Dessen 32-jähriger Fahrer aus Düsseldorf wurde dabei leicht verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Sie mussten abgeschleppt werden.