Hilden : Unterschriften für Barrierefreiheit

So sehen die Eingänge an der Köbener Straße 12, 14 und 16 aus. Foto: Tobias Dupke

LEG will Eingänge zu Hochhäuser an der Köbener Straße prüfen.

Sieben Treppenstufen gilt es zu bewältigen, bis die Haustür erreicht ist. Keine Rampe, kein Aufzug für Rollstühle oder Kinderwagen. Das ist der Zustand der Eingangsbereiche an den Hochhäusern an der Köbener Straße 12, 14 und 16. Diese gehören der LEG. „Gegenüber der ,Wohnbau Derr’, die barrierefreie Zugänge seit langer Zeit hat, hält es die LEG in Düsseldorf/USA nicht für nötig, sich um die behinderten Bewohner zu kümmern“, klagt Werner Erbe, Vorsitzender der Hildener Linkspartei. In dem Viertel mit ehemaligen Post-Hochhäusern betreibt Wohnungsbau Derr auch einige Gebäude, die barrierefreie Eingänge hätten, so Erbe.