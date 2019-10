Gelebte Nachhaltigkeit : Sekundarschüler feiern ihre Vielfalt

Experimente im Chemieraum (v.l.): Assiael (13, Klasse 8b), Chemielehrerin Patrizia Kandemir und Hajar (13, 8b). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Marie-Colinet-Schule präsentiert sich bei Fest rund ums Thema „Vielfalt der Erde“.

„Die Vielfalt der Erde“ – mit diesem Thema begeistert die Marie-Colinet-Sekundarschule beim großen Schulfest ihre Besucher. „Wir möchten zum einen unsere Vielfalt zeigen, denn wir haben ganz viele Nationalitäten hier im Haus“, erklärt Schulleiterin Sabine Klein-Mach den tieferen Sinn hinter dem Motto.

Ein zweiter Fokus des Themas beziehe sich auf die Nachhaltigkeit. Mit den Stationen der einzelnen Klassen zeigen die Schüler wie sie das Thema Nachhaltigkeit in der Schule umsetzen. So können Besucher auf einem Waldspaziergang im Klassenraum Bestandteile des Waldes mit ihren Füßen erfühlen. Eine weitere Station der fünften Klassen beschreibt, wie die Schule in Zusammenarbeit mit der Organisation Xertifix jedes Jahr 3500 Euro Spenden sammelt, um eine Schule in Rajasthan in Indien zu unterstützen. „Es ist nicht für jedes Kind selbstverständlich zu Schule zu gehen“, erklärt Schülerin Assia aus der 8b. Auch die technische Ausstattung mit Whiteboard und Beamer würde es nicht in jeder Schule geben. Assia und ihre Mitschülerin Hajar gehen gerne auf die Marie-Colinet-Sekundarschule und fühlen sich dort gut aufgehoben.

Dass die Vielfalt der Erde auch Bestandteil des Unterrichts ist, können die beiden Schülerinnen bestätigen. Natürlich wäre es immer wieder ein Thema, aus welchen Ländern die Schüler der Schule kommen. Genauso sei die Bewegung „Fridays for Future“ im Unterricht besprochen worden. Die dreizehnjährigen Schülerinnen, die auch Mitglieder des Hildener Kinderparlaments sind, nehmen die Thematik sehr ernst. Genauso ist es schon selbstverständlich, dass jeder zum Schulfest sein eigenes Geschirr mitbringt. So werde diese Tradition schon seit dem ersten Schulfest gepflegt, erklärt Schulleiterin Sabine Klein-Mach, wie auch an vielen andere Hildener Schulen. Die Teller seien oft schon beschriftet, und jeder könne sich den größten Teil des Buffets, das aus Spenden der Eltern besteht, frei nehmen.

Auch das Buffet spiegelt die Vielfalt der Schule wieder. Sabine Klein-Mach vergleicht daher die Situation mit einem Familienfest. Und genauso erscheint der mit zahlreichen Besuchern bevölkerte Schulhof, wie ein großes Fest für Jung und Alt.