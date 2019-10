Serie Zweiter Weltkrieg : Die Nazis morden in der Nacht

Carl Herz war ein angesehener Geschäftsmann in Hilden. An der Mittelstraße führte er sein Geschäft bis zur Reichspogromnacht, in der er ermordet wurde. Foto: Rolf Schnatenberg/Christoph Schmidt

Hilden Die Reichspogromnacht markiert den traurigen Höhepunkt der Verbrechen während der nationalsozialistischen Diktatur. Aber schon vorher bringen Hildener Nazis Regimekritiker um. Auch einige der 3700 Zwangsarbeiter, die hierher verschleppt worden sind, kehren nicht mehr in ihre Heimat zurück. Selbst nach dem Krieg erfahren Überlebende keine Gerechtigkeit.

Um 2.30 Uhr stirbt Antonia Tscherbakowa. Es ist der 18. Mai 1944, als die gerade einmal 15 Jahre alte Zwangsarbeiterin in der „Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde“, eine der vielen Tötungsanstalten der Nationalsozialisten, ermordet wird. Als laufende Nummer 1817. Antonia Tscherbakowa war zuvor in Hilden verhaftet worden. Wegen „Arbeitsunlust und Frechheit gegen Frau Joost“. Antonia Tscherbakowa war aus dem russischen Sacharowa nach Hilden verschleppt worden und arbeitete als Haushaltshilfe bei der Familie Joost an der Heiligenstraße 13.

An Antonia Tscherbakowa erinnert ein Stolperstein in Höhe der Volksbank. Sie war eine von rund 3700 Zwangsarbeitern, die in Hilden gearbeitet haben. Viele von ihnen wurden schlecht behandelt, auf dem Hauptfriedhof zeugen Gräber und Kreuze aus dieser Zeit von den teilweise unmenschlichen Bedingungen. 3700 „Fremdarbeiter“ verschleppten die Nazis zwischen 1939 und 1945 nach Hilden. Ihre Leiden hat das Stadtarchiv gut dokumentieren können, da die Zwangsarbeiter-Kartei nach dem Krieg erhalten geblieben ist. Antonia Tscherbakowa ist nur ein Beispiel von vielen. Es gab aber auch einige Hildener, die den verschleppten Menschen Hoffnung gaben und sie gut behandelten. „Der Bäcker war sehr gutherzig. Er gab mir immer ohne Geld ein Brot oder Brötchen“, berichtet Michail Romanovitsch L., erst 16 Jahre alt. Aber das Leid überwiegt damals.

Info Weitere Folgen „Hilden im Zweiten Weltkrieg“ Bereits erschienen sind die Folgen über den Kriegsbeginn am 1. September 1939, über „Hitlers willigen Vollstrecker“ Heinrich Thiele, über den Alltag unter dem Hakenkreuz, über Hitlers Flak-Kaserne im Hildener Stadtwald und über Post von der Front. Folgende Fragen werden wir in unserer Serie „Hilden im Zweiten Weltkrieg“ auch noch beantworten: Gab es Widerstand gegen die Nazis? Wie sahen die letzten Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs aus? Wie geht die Stadt mit der Aufarbeitung um? Wo finden wir heute noch Spuren aus dem Zweiten Weltkrieg?

Die 48 Stolpersteine, die an ermordete Zwangsarbeiter, jüdische Mitbürger, Widerstandskämpfer, Deserteure, Behinderte und Opfer des Pogroms erinnern, holen das Geschehen von damals am eindrücklichsten ins Gedächtnis der Menschen zurück. Und sie belegen, dass der braune Terror schon sehr früh durch Hilden zieht.

Der erste Hildener, der nachweislich durch die Nazis stirbt, heißt Hermann Klemens. Wie 39 andere Kommunisten und Regimekritiker wird er am 7. Juli 1933 verhaftet, verhört und dabei schwer misshandelt. Ein Augenzeuge, der damals ebenfalls festgenommen wird, erinnert sich nach dem Krieg: „Als man mich vom Rathaus, wo ich geschlagen und getreten wurde, wieder zum Polizeigefängnis auf der Kirchhofstraße brachte, musste ich dort vor meiner Zelle warten. Dort sah ich die SA-Männer Jansen und de Werth, die den Genossen Klemens aus seiner Zelle holten. ,Hast Du Familie?’ Klemens antwortete: ,Ja.’ Dann sagte Jansen: ,Hoffentlich hast du dich von ihnen verabschiedet. Denn von dort, wo wir dich hinbringen, kommst du nicht mehr zurück.’“ SA-Männer zerren Hermann Klemens auf die Gasstraße (heute Kolpingstraße), prügeln ihn zu Tode und schießen auf seine Leiche. Am nächsten Tag erklären sie, Hermann Klemens sei „auf der Flucht erschossen worden“.

Die anderen Regimekritiker überleben die erste Gewaltnacht in Hilden, teilweise sind sie jedoch schwer verletzt oder seelisch gebrochen. Die Nazis nehmen Wilhelm Johann Weiler fest und foltern ihn in der Koburg im Neandertal. Ein Jahr nach seiner Freilassung bringt er sich um. Der Arbeiter Wilhelm Schmitt wird am 8. September 1933 in der Koburg erschlagen.

Den Höhepunkt der Gräueltaten markiert die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, was die Hildener Zeitung später als „Protestaktion gegen die Juden“ bezeichnet: „Es kam in der vorvergangenen Nacht zu Aktionen gegen die hiesigen jüdischen Geschäfte,deren Schaufensterscheiben zertrümmert wurden. Auch Zerstörungen in den Wohnungen der hier noch lebenden Juden waren Ausdruck der berechtigten Erregung gegen den jüdischen Meuchelmord.“

Am 9. November 1938 feiern die NSDAP-Anhänger im Deutschen Haus an der Benrather Straße 10 mit viel Alkohol den Jahrestag des Hitlerputsches 1923. Als sie die Nachricht erreicht, dass der deutsche Diplomaten Ernst vom Rath nach dem Attentat durch Herschel Grynszpan gestorben ist, heizt sich die Stimmung auf. Mit Verstärkung aus Düsseldorf ziehen die Nazis marodierend durch die Stadt, zerstören Schaufensterscheiben und dringen in die Wohnungen jüdischer Mitbürger ein.

Siegmund Sommer und seine Frau Gertrud schlafen, als ein SA-Mann in das Haus des ehemals angesehenen Arztes an der Gerresheimer Straße 340 eindringt. Der Nazi schüchtert die beiden ein, die Haushälterin Hendrika Grüter steht hilflos daneben. Der SA-Mann erweckt den Eindruck, er habe eine Waffe in der Tasche, die er gleich benutzen wird. Doch dann zieht er ab. Das Ehepaar Sommer und ihre Haushälterin nehmen eine Überdosis Schlafmittel: „In einem solchen Zustande kann man nicht mehr leben“, sagt Siegmund Sommer. Hendrika Grüter und er sterben, seine Frau Gertrud kann wiederbelebt werden.

Familie Willner wohnt nur 150 Meter vom Deutschen Haus entfernt an der Benrather Straße 32, direkt vor der Kornbrennerei, die Isidor Willner bis 1937 gehört. 1938 besteht die Familie nur noch aus Eugenie und Ernst, der dem Reichsbanner, einer Kampftruppe der SPD, angehört. Sie sind wahrscheinlich die ersten Opfer der Reichspogromnacht. Ein Schlägertrupp dringt gewaltsam in die Wohnung ein, misshandelt Eugenie und Ernst Willner. Dann fallen Schüssen, Eugenie stirbt. Ernst Willner kann sich zunächst auf dem Dachboden verstecken. Doch später kommen die Nazis zurück und erschießen auch ihn.

An der Gerresheimer Straße 189/191 misshandeln Nazis die Familie Meyer. Sohn Leo bringt seinen Vater Nathan ins Krankenhaus, wo er am 12. November stirbt.

Nazis erstechen Carl Herz in seinem Haus an der Mittelstraße 37/39. Seine Schwiegertochter Liselotte findet die Leiche. Sie und ihr einjähriger Sohn Manfred werden vor dem Mord eingesperrt. Auch sie überleben den Holocaust nicht und sterben am 17. Juli 1942 in Auschwitz. Manfred ist fünf Jahre alt.

An der Apfelstraße 11 (heute Berliner Straße, Ecke Marie-Colinet-Straße) stürzt Bertha Herz aus dem Fenster und verletzt sich schwer, als SA-Schergen ihre Wohnung verwüsten. Sie stirbt am 23. Dezember an den Folgen.

Sieben Menschen sterben an den Folgen des Pogroms. Gemessen an der Einwohnerzahl Hildens zu der Zeit (rund 20.000) sind nirgendwo im damaligen Deutschen Reich mehr Menschen ermordet oder in den Tod gedrängt worden.

1948 und 1950 stehen die Mörder von damals vor Gericht. Es schickt den Haupttäter „wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit in Tateinheit mit Totschlag“ lebenslang ins Gefängnis. Neun weitere Angeklagte erhalten kurze Haftstrafen.

1933 leben 54 jüdische Mitbürger in Hilden. Im Januar 1942 gibt Bürgermeister Walter Schomburg in einer Ratssitzung bekannt, dass „Hilden seit dem 31.Dezember judenfrei” sei. Die letzten jüdischen Bewohner werden im November/Dezember 1941 deportiert.

Gunter Demnig verlegt zwei Stolpersteine an der Mettmanner Straße 76. Sie erinnern an Henry und Rolf Bernstein. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

NSDAP-Ortsgruppenleiter Heinrich Thiele führt den braunen Mob in der Reichspogromnacht an. Foto: Stadtarchiv Hilden

Zwangsarbeiter Arbeitskarte von Natalia Shebel, die im Zweiten Weltkrieg bei Kampf & Spindler in Hilden arbeiten musste. Foto: Stadtarchiv Hilden

Antonia Tscherbakuwa wird am 18. Mai 1944 ermordet. Foto: Stadtarchiv Hilden

Nazis erschlagen Wilhelm Schmitt am 8. September 1933 im Gefängnis. Foto: Stadtarchiv Hilden

Hermann Klemens stirbt am 7. Juli 1933. Foto: Stadtarchiv Hilden

Auf dem Stadtfriedhof liegen Zwangsarbeiter begraben, die hier in Hilden gestorben sind. Foto: Stadtarchiv Hilden

Textilhändler Carl Herz wird mit einem SA-Dolch erstochen. Foto: Stadtarchiv Hilden