Festival Alte Musik Knechtsteden : Vermittlungsprojekt „König Karotte“ an Christoph-Rensing-Grundschule

Kinder der Christoph-Rensing-Schule bauten Hochbeete im Rahmen des Projektes. Foto: Michael Rathmann

Dormagen Das Vermittlungsprojekt „König Karotte“ des Festivals Alte Musik Knechsteden und der Biologischen Station im Rhein-Kreis-Neuss hat einen Bundeswettbewerb gewonnen. Nun startet das Projekt an der Christoph-Rensing-Schule in Horrem.

Von Melanie van Schyndel

Der Verein „Festival Alte Musik Knechtsteden“ hat sich schon lange auf die Fahne geschrieben, auch junge Menschen an Musik heranzuführen. Seit einigen Jahren ist die Christoph-Rensing-Grundschule in Horrem fester Partner bei der Aufführung von Konzerten mit Kindern. In diesem Jahr kommen die Schüler der Grundschule in den Genuss eines besonderen Vermittlungsprojektes, das zu den Gewinnern des Ideenwettbewerbs „Kultur + Nachhaltigkeit = Heimat“ zählt. Zusammen mit der Biologischen Station im Rhein-Kreis Neuss bringt der Verein das Projekt mit dem Namen „König Karotte“ auf den Weg.

Mehrere Aktionen sollen im Laufe des Jahres dazu stattfinden, die Kultur, Nachhaltigkeit, Natur und Umweltschutz miteinander vereinen. Grundlage ist das Bühnenwerk „Le Roi Carotte“ – König Karotte – des französischen Komponisten Jacques Offenbach, das in einer adaptierten Version im nächsten Frühjahr von den Schülerinnen und Schülern der Christoph-Rensing-Schule aufgeführt werden soll. „Das lässt sich wunderbar mit Schülern erarbeiten, weil sie ganz viel über Miteinander und demokratische Prozesse lernen können“, erklärt Michael Rathmann, Geschäftsführer des Festivals Alte Musik. Außerdem biete sich das Stück an, um interdisziplinär viele Aktionen dazu durchzuführen. So wurden in der Schule bereits bestehende Hochbeete repariert und zwei neue werden dazukommen, damit die Kinder auf dem Schulhof eigene Möhren anbauen können. „Das war der erste Auftakt des Projektes“, erklärt Rathmann. Viele weitere Aktionen sind geplant, darunter auch Ausflüge zur biologischen Station nach Knechtsteden, um beispielsweise den Lebenszyklus eines Apfelbaumes kennenzulernen und zu begleiten. „Diese Aktionen sind gerade für Kinder toll, die keinen eigenen Garten haben und nun sehen können, wie aus einem Samenkorn eine Karotte wächst.“