Hilden : Autohaus Schnitzler: IHK ehrt Spitzen-Azubis

Drei der Jahrgangsbesten aus dem IHK-Bezirk Düsseldorf arbeiten bei dem Hildener Autohändler.

Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind, daher ist es nicht überraschend, dass sich viele junge Menschen für eine Ausbildung in dem Bereich interessieren. Das Autohaus Schnitzler gehört zu den Betrieben in Hilden, die eine Ausbildung zum/zur Automobilkaufmann/-kauffrau sowie Kfz-Mechantroniker/in ermöglicht. So hat das Unternehmen aktuell etwa je 20 Auszubildende für die beiden Berufe. Die Besten eines Ausbildungsjahrgangs, die ihre Abschlussprüfung mit der Note „Sehr gut“ bestanden haben, werden durch die IHK Düsseldorf ausgezeichnet. So in diesem Jahr unter anderem die Automobilkauffrauen Sabrina Sicko und Julia Graack sowie der Kfz-Mechatroniker Nick Unverzagt, die bei Schnitzler ihre dreijährige kaufmännische bzw. vierjährige technische Ausbildung gemacht haben.