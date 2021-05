Hilden : Hauptsache Banane: Malwettbewerb für Kitas

Hilden Ab 1. Juni sind alle Kindergärten aus Hilden zu einem öffentlichen Malwettbewerb eingeladen. Als Inspiration für die Kinder dient der „Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel.

Lea (6) und Luca (3) von der Kita Mühle bekamen Material im Wilhelm-Fabry-Museum. Pro Kita kann nur ein Bild in DIN A3 eingereicht werden. Egal ob malen, tuschen oder bekleben. Der Kunst sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass mindestens eine Banane zu sehen ist. Die Mini -Kunstwerke werden ab Juli in der Kornbrennerei im Wilhelm-Fabry-Museum ausgestellt und durch ein Jurorenteam, bestehend aus Autohaus Schnitzler, Tierheim Hilden, Plitsch! Platsch! Kinderschuhe und das Kinder-Atelier bewertet. Dieses Jurorenteam prämiert die ersten vier Sieger mit Gutscheinen aller Art. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2021. Abgabe persönlich bei der SPE Mühle, Mühle 20, oder per Post.