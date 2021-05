Bergische Industrie- und Handelskammer : IHK sucht Nachfolger für Thomas Meyer

Solingen / Remscheid Am 8. Juni kommt die neu gewählte Vollversammlung der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) zur konstituierenden Sitzung in der Historischen Wuppertaler Stadthalle zusammen.

Die Wahlperiode der neuen Vollversammlung der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) hat Anfang dieses Monats begonnen. Doch bis zum ersten Treffen des 80 Köpfe zählenden Gremiums sind es noch einige Tage hin: Am Dienstag, 8. Juni, wird die neu gewählte Vollversammlung zu ihrer konstituierenden Sitzung in der Historischen Stadthalle in Wuppertal zur Präsenzsitzung zusammenkommen – und aus ihrer Mitte einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin sowie ein neues, siebenköpfiges Präsidium wählen.

Zumal der bisherige IHK-Präsident Thomas Meyer wie schon vor längerer Zeit angekündigt nach acht Jahren nicht mehr für das höchste Ehrenamt der Kammer zur Verfügung steht. Der in Solingen wohnende Meyer ist geschäftsführender Gesellschafter der weltweit tätigen TKM Gruppe (The Knife Manufacturers) mit Sitz in der Nachbarstadt Remscheid.

Info Knapp 14 Prozent Wahlbeteiligung Vollversammlung Für die 80 Köpfe zählende Vollversammlung der Bergischen IHK hatten sich 153 Personen aus Wuppertal, Solingen und Remscheid beworben. Wahlbeteiligung Die Wahlbeteiligung lag mit knapp 13 Prozent unter der von vor vier Jahren (14 Prozent), allerdings weiter deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Meyer begründete seinen Schritt mit Nachfolge-Problemen in seinem Unternehmen. Eine zunächst geplante und von Meyer auch gewünschte familiäre Nachfolgeregelung ließ sich letztlich nicht umsetzen. Deswegen will er den Nachfolgeprozess im Unternehmen persönlich begleiten. Konsequenterweise hatte Thomas Meyer deshalb auch auf eine Kandidatur für die Vollversammlung verzichtet.

„Die konstituierende Sitzung der Vollversammlung ist im großen Saal der Stadthalle. Es gelten entsprechende Hygieneregeln und die Mitglieder der Vollversammlung sind auch aufgefordert, ein negatives Corona-Testergebnis mitzubringen“, erklärt Thomas Wängler. Der IHK-Geschäftsführer für Standortpolitik, Verkehr und Öffentlichkeitsarbeit kündigte im Gespräch mit unserer Redaktion gleichwohl an, das in der Stadthalle auch eine Teststation aufgebaut werde.

21 Solinger haben den Sprung in die neue Vollversammlung geschafft. Aus der Industrie sind das Jessica Althajmer, Hartmut Gehring, Claudia Fleck-Witte, Eike Sträter, Horst Gabriel, Moritz Kalkum, Daniel Rautenbach und Nicolas Spengler. Im Groß- und Außenhandel / Vermittlergewerbe sind es Daniel Krebs, Jan Peter Coblenz und Lutz Vogel. Walbusch-Chef Christian Busch, Detlef Ammann und Falk Dornseifer vertreten den Solinger Einzelhandel in der IHK-Vollversammlung. Im Bereich Sonstige Dienstleistungen wurden Tobias Erdmann, Petra Meis, Felicia Ullrich, Henner Pasch, Timo Mavius und Michael Voos gewählt. Hinzu kommt noch Tim Ehlenbeck (Verkehrsgewerbe).

Christian Busch und zuletzt auch Jan Peter Coblenz vom Verpackungsspezialisten Brangs + Heinbrich – er ersetzte den Solinger Curt Mertens – waren in der noch laufenden Wahlperiode die zwei Solinger Vize-Präsidenten der Bergischen IHK. Solingen steht auch bei der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung am 8. Juni wieder zwei Vize-Präsidenten-Posten zu. Insgesamt werden davon sieben gewählt. Wer hier seinen Hut in den Ring wirft, wird sich spätestens bei der Sitzung zeigen. Es ist aber davon auszugehen, dass sich bereits im Vorfeld Kandidaten entsprechend positionieren.