Hilden : Das Alter fühlen und besser verstehen

Hilden Wie ist es, vor Zittern die Tasse nicht mehr halten zu können? Das, was für alte Menschen häufig Alltag ist, kann nun durch das Tragen eines Alterssimualtionsanzuges auch von Jüngeren nachempfunden werden.

Irritiert schaut Sönke Eichner den RP-Fotografen an: „Was soll ich machen? Was wollen Sie?“, scheinen die Augen des Sozialdezernenten zu fragen, zusätzlich zuckt er mit den Schultern.

Stephan Köhlen fasst sich kurz an die Stirn. Natürlich, er hat ganz vergessen: Eichner kann ihn ja gar nicht verstehen, er trägt diesen speziellen Hörschutz, der das schlechte Gehör eines alten Menschen simuliert. Und nicht nur das: die Brille, die der Dezernent da auf der Nase trägt, ist nicht seine eigene Lesebrille, die ihm dabei im Alltag hilft in Verträgen das Kleingedruckte zu erkennen, sondern eine Spezialbrille, die altersbedingte Augenkrankheiten vortäuscht.

„Sie tragen die Brille, die den grauen Star imitiert“, lässt Andreas Wylenzek vom Sanitätshaus Vital den Beigeordneten wissen, „wie empfinden Sie das Sehen?“ Sönke Eichner versucht angestrengt, sich ein wenig im Raum umzusehen, muss dazu immer den gesamten Körper mitbewegen – eine Art Halskrause hindert ihn an der freien Kopfdrehung. „Es ist, als würde ich durch dickes Milchglas schauen.“ Dann bewegt sich der 48-Jährige einige Schritte vorwärts, es wirkt ein wenig roboterhaft: überall an dem „Blaumann“, den er für das Altersexperiment über Hose und Jacket gezogen hat, sind Gewichte befestigt, Knieorthesen. Hohe, an Skischuhe erinnernde Stiefel, sorgen für eine gewisse Beinsteifheit.