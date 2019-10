Hilden : Itterbühne präsentiert neues Stück

Hilden (höv) Mit „Außer Spesen nichts gewesen“ hat die Hildener Laientheatergruppe „Itterbühne“ ein turbulentes Stück auf die Beine gestellt: Mutter Elisabeth fährt zur Kur, Tochter Sabrina will mit ihrem neuen Freund Yogi zum Rucksackurlaub nach Tibet, Vater Gottfried packt die Tasche für eine Fortbildung, und Opa Gustav muss an einer Seniorenwallfahrt teilnehmen.

Die beiden Schürzenjäger denken allerdings gar nicht daran, ihre geplanten Reisen anzutreten, sondern wollen es in Abwesenheit von Elisabeth und Sabrina so richtig krachen lassen. Was allerdings dann passiert, konnte keiner von ihnen voraussehen.