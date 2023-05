Erholungsgebiet Parken am See nur noch in der ersten Stunde kostenlos

An den Parkscheinautomaten können die Parkgebühren laut Verbandsgeschäftsführer nach dem Prinzip „Pay by Plate“ oder über die Mobilapp „Parkster“ gezahlt werden: „Dabei gibt der Kunde sein Kennzeichen am Automaten oder in der App ein und muss nicht mehr zum Fahrzeug zurückgehen, um den Parkschein auszulegen.“ Sollte das Kennzeichen falsch eingegeben werden, könne es im Laufe des Bezahlprozesses korrigiert werden. „Sollte es dennoch zu einer falschen Eingabe kommen, kann dies auch im Nachhinein durch den Kundenservice korrigiert werden.“