Kunst aus Hilden Hildenerin stellt in Nove Mesto aus

Sylke Jacobs studierte an der Fachhochschule Niederrhein Produktdesign. Seit 2000 ist sie Dozentin, unter anderem an der Volkshochschule Hilden-Haan, Kreativitätsschule Düsseldorf, Kunst- und Kreativschule „Schönes Lernen“ sowie an der Kinder- und Jugendkunstschule. Durch die Teilnahme an Wettbewerben konnte sie mit einem Farb-Leitsystem für das Arndt-Gymnasium Krefeld, einem Ausstellungssystem für den Kunstpalast Düsseldorf und einer Wandgestaltung für die Stadtsparkasse Krefeld überzeugen. Zahlreiche Unikate von Sylke Jacobs befinden sich in privatem Besitz.