Service Das sind die Wanderpläne des SGV Hilden für Juni

An jedem Mittwoch steht ein Spaziergang am Vormittag auf dem Wanderplan. Spaziert wird um den Elbsee, im Hasseler-/Benrather Forst, im Stadtwald und in der Ohligser Heide. Die Runde von sechs bis sieben Kilometern dauert jeweils etwa zwei Stunden. Start ist immer um 9.45 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Treffpunkte: 7. Juni auf dem Parkplatz Waldbad an der Elberfelder Straße in Hilden. Am 14. Juni auf dem Elbsee-Parkplatz, Schalbruch / Breidenbruch, Hilden. Am 21. Juni Am Heidekrug, Walder Straße, Hilden und schließlich am 28. Juni an der Ecke Hildener Straße/ Brockenstraße in Düsseldorf, Parkplatz vor der Autobahnbrücke.