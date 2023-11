Ab April 2024 Carsharing-Anbieter möchte nach Hilden

Die Autos dürfen laut Plan nicht nur auf kostenfreien Parkplätzen abgestellt werden: „In Abstimmung mit dem Ordnungsamt ist ein Kooperationsvertrag ähnlich geplant, wie ihn auch die Städte Düsseldorf und Wuppertal umgesetzt haben. Parken würde darüber überall dort ermöglicht, wo freies Parken, Parken mit Parkscheibe oder Parkschein möglich ist sowie in den gebührenpflichtigen Bewohnerparkzonen in der Innenstadt“, erklärt die Verwaltung. Für „Ausnahmegenehmigungen von der Straßenverkehrsordnung unter Ziffer 264“ erhält die Stadt Geld: „Die Gebührenhöhe soll sich im Zuge der Gleichbehandlung an den Gebühren für Bewohnerparkausweise orientieren. Für 2024 liegt diese bei 90 Euro je Fahrzeug, ab 2025 bei 120 Euro je Fahrzeug“, so die Stadt. Bei der Gebührenfindung sei berücksichtig, „dass der Standort Hilden kein ,must have‘ ist und der größte Anteil der öffentlichen Parkflächen in Hilden nicht bewirtschaftet wird und somit kostenfrei genutzt werden könnte – P+R, Wohn- und Gewerbegebiete. Miles prüft die Rentabilität der Standorte regelmäßig und verkleinert Geschäftsgebiete auch wieder“, heißt es bei der Stadt.